臺灣大學科技政策與產業發展研究中心（Center for Technology Policy and Industry Development，TPIDC）獲得行政院國家科學委員會的補助，28日成立「數位轉型與永續發展產學聯盟」。聯盟計劃由台大特聘教授、亦為TPIDC主任陳忠仁擔任主持人，共同主持人為TPIDC執行長、前資策會產業情勢研究所（MIC）所長詹文男。

陳忠仁表示，TPIDC為台大校級單位，扮演政策與產業的溝通平台，仍以校方為出發點服務產業，此次成立的「臺大數位轉型與永續發展產學聯盟」則是採取會員制的學習分享平台，重點在管院學者提供知識與方法論的發展與推廣，加速企業數位及綠色轉型，加入的企業夥伴亦將有機會在聯盟中找到商機。

該聯盟是國內大學院校中，第一個由管理學院主導的數位轉型及永續經營溝通平台，會員制收費以台大校方標準計算。在真正成立之前，聯盟已開始運作，陳忠仁表示，目前已有36家廠商及機構加入，產業背景相當多元，科技、金融、服務業均有，會整合中介臺灣大學學術及產官學研網絡資源，協助聯盟會員進行數位轉型、永續發展及策略創新。

目前已應允加入的研究顧問團隊及合作伙伴，該聯盟表示，有台經院、工研院服科中心、鄧白氏、宏碁資訊、萬里雲等，後續將為產學聯盟會員提供各項服務，相信必能為聯盟會員帶來具體助益。