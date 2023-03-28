台9線拓寬工程引發沿線民眾抗議。（蔡旻妤攝）

台9線拓寬工程引民怨，抗議盼縮減路幅、減少拆屋。

交通部公路總局規畫台9線拓寬工程，因初鹿到賓朗段需拆除沿線部分房屋，引發當地村長、民代及沿線居民一早到台東工務段高舉布條抗議，要賴清德、王國材下台。縣議員楊招信代表遞交陳情書，希望減少拓寬路幅，交通部公路總局台東工務段副段長林進芳則強調已暫緩實施，會與居民充分溝通再執行。

高舉白布條，台9線卑南鄉初鹿到賓朗沿線的20多位居民，一早聚集交通部公路總局台東工務段前陳情抗議，高喊「鴨霸的政府！賴清德、王國材下台！」自2021年開始陸續設計招標施工的台9線將拓寬成30米道路，必須徵收拆除沿線部分房屋。

台9線拓寬工程引發沿線民眾抗議。（蔡旻妤攝）

由楊招信代表遞交陳情書，他說，許多居民向他投訴，道路僅需22.7米便能雙線雙向通車，卻要規畫非交通用途的1.5米綠帶，因此要求不要設置中央分隔島，減少道路拓寬幅度，能避免拆除房舍，並保留屋前有停車空間，以便做生意。

台9線拓寬工程引發沿線民眾抗議。（蔡旻妤攝）

抗議民眾蔡女士說，「1間3樓的房子拆掉一半，就拆到樓梯，是要我們住哪？」吳姓民眾說，這樣初鹿段就無法做生意了，因為無法停車，這樣要如何做生意。陳姓民眾指出，偏偏以30公尺來規畫，其實以22.7米就能做4線道，這樣的話很多房子都不用拆。

貫穿花東縱谷的台9線是花東地區最重要的聯外道路，台東段僅有2線道，容易塞車，也常發生逆向超車嚴重事故，公路總局經過12年的評估規畫經費142億元的台9線拓寬工程，將全線拓為30米道路，並增設中央分隔島。

林進芳說明，早在1979年當時省府就已公告，沿線新建的房屋必須退縮，如今當地民眾表達意見，公路總局將蒐集民眾意見，納入整體開發規畫，在取得大部分民眾共識後，才會陸續執行拓寬工程。