七六人28日前往客場挑戰金塊，原本是2大中鋒恩比德（Joel Embiid）及約基奇（Nikola Jokic）的頂尖對決，賽前恩比德卻因傷不打，哈登（James Harden）也持續缺陣，即使如此七六人在比賽前段還能與金塊抗衡，不過第3節攻守大崩盤，遭到金塊拉開分差，七六人末節靠著替補陣容追到3分差，只可惜為時已晚，金塊還是以116比111擊敗七六人。

根據知名記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）賽前報導，恩比德因為小腿傷勢缺席此戰，無緣與MVP競爭者約基奇正面交鋒，場邊金塊球迷也製作尋人啟事看板，嘲諷恩比德畏戰，球評帕金斯（Kendrick Perkins）在節目上給予批評，「我有MVP的投票權，我會記住這一刻的。」

七六人帶著4分落後進入下半場，半場狂拿25分的馬克西（Tyrese Maxey）第3節大熄火，單節只攻下2分，七六人一度落後22分差，正當所有人都認為金塊勝券在握，末節以豪斯（Danuel House Jr.）為首的七六人板凳大軍發威，比賽剩下28.9秒時靠著哈瑞爾（Montrezl Harrell）灌籃追至3分差，但卻在金塊下波攻勢時賠上犯規送對方罰球線，傑夫格林（Jeff Green）2罰穩穩命中，七六人未能再演神蹟，吞下近期3連敗。

馬克西下半場手感急速冷凍，全場攻下29分，約基奇砍下25分、17籃板及12助攻，拿下本賽季第29次大三元，有望成為史上第4位單季至少拿下31次大三元的球員。