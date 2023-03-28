恆生科技股指數漲0.53%，騰訊控股漲逾4%，表現最佳。阿里健康跌4.3%。

金融股回穩，匯控漲1%，友邦漲0.7%。

受油價大漲激勵，「三桶油」中石油、中石化和中海油全面走高。

康師傅去年獲利大減31%，股價應聲重挫11.3%，在藍籌中表現最差。

商湯遭軟銀減持，盤中一度跌5%，目前跌近3%。

《汽車股》廣華-KY去年每股盈餘1.63元 擬配息2元
《國際金融》銀行業擔憂平緩 歐股收高1.05%
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