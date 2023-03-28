矽谷銀行（SVB）部分資產終於找到買家，緩解了投資人對金融危機蔓延的擔憂，隔夜美股道瓊指數和標普500指數收高，受此提振，周二香港恆生指數盤中漲0.7%，報19707.45點。國企股漲0.7%，報6695.47點。