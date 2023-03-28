恆生科技股指數漲0.53%，騰訊控股漲逾4%，表現最佳。阿里健康跌4.3%。
金融股回穩，匯控漲1%，友邦漲0.7%。
受油價大漲激勵，「三桶油」中石油、中石化和中海油全面走高。
康師傅去年獲利大減31%，股價應聲重挫11.3%，在藍籌中表現最差。
商湯遭軟銀減持，盤中一度跌5%，目前跌近3%。
矽谷銀行（SVB）部分資產終於找到買家，緩解了投資人對金融危機蔓延的擔憂，隔夜美股道瓊指數和標普500指數收高，受此提振，周二香港恆生指數盤中漲0.7%，報19707.45點。國企股漲0.7%，報6695.47點。
恆生科技股指數漲0.53%，騰訊控股漲逾4%，表現最佳。阿里健康跌4.3%。
金融股回穩，匯控漲1%，友邦漲0.7%。
受油價大漲激勵，「三桶油」中石油、中石化和中海油全面走高。
康師傅去年獲利大減31%，股價應聲重挫11.3%，在藍籌中表現最差。
商湯遭軟銀減持，盤中一度跌5%，目前跌近3%。
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