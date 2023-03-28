今年是畢卡索逝世50周年，全世界許多國家紛紛舉辦藝文紀念特展，台灣也不缺席！台南市政府響應全球藝文盛事，將於4月8日起至5月14日在台南市立圖書館新總館展出90多幅畢卡索著名畫作，今天由台南市長黃偉哲辦理畢卡索畫作開箱，向藝壇傳奇大師畢卡索致敬。

此次展出的畫作為收藏家張惠華提供，展出畢卡索作品包含速寫稿、畫作草稿、版畫、水彩、限量版海報、紙本水墨、油畫、炭筆、蠟筆等多元媒材作品，他說，台南是文化之都，選在圖書館而非在南美館舉辦展覽，目的就是希望更貼近群眾，讓更多人親近畢卡索作品，帶領大家感受立體派藝術家畢卡索的豐沛創作能量，也有助於提升推廣當代美學教育。

黃偉哲表示，今年是畢卡索逝世50周年，台南作為台灣文化之都，非常榮幸邀請各界來台南一睹大師畢卡索巨作，感謝張惠華教授分享收藏，引領市民朋友一起探索畢卡索藝術世界，也歡迎民眾把握機會欣賞大師的風采。

南市府文化局表示，「《永生的鬥牛士》：畢卡索逝世50周年紀念展覽－張惠華教授收藏分享展」展覽期間自4月8日起至5月14日止，共4大主題：「西班牙的傳統與精神：鬥牛Bullfight」、「務必一睹的畢卡索Must see」、「多面向的畢卡索Amazing Picasso」、「不像畢卡索的畢卡索Don’t look like」，邀請市民朋友到新總圖來趟藝文小旅行，一睹大師畢卡索作品風采。