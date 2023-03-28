高雄市消防局4隻搜救犬拍片宣傳「4不2記得」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

清明節期間民眾祭祖掃墓，也因此雜草、公墓火警不斷，消防人員疲於奔命，為強化清明連假掃墓祭祖防火安全，高雄市政府消防局特別出動4隻超萌的「消防搜救犬」拍攝30秒短片，以「汪汪叫」來提醒「4不2記得」。

清明連假即將到來，許多人除了與家人規劃出遊外，同時也安排祭祖掃墓行程，但「麥擱燒阿！」更是許多消防員在清明節最想表達的心聲，原因在於掃墓祭祖時往往因貪圖方便，以火攻等錯誤方式來清除雜草，但稍不注意不僅有火勢擴大的風險，更嚴重的話，還會釀成火燒山，另外像是焚香或燒金紙沒有確實澆熄餘燼，當風勢助長，也容易發生火災。

高市消防局有別以往出奇招，出動4隻已通過國際「高級」認證的「傳八」、「柔依」、「阿卡」及「羅傑」搜救犬，擔任今年清明節的宣導大使，以錯誤動作，配上超有精神的「汪汪！」，來提醒民眾清明祭祖要遵守「除草不用火」、「紙錢不亂飛」、「爆竹不燃放」、「菸蒂不亂丟」結束後，要記得「撲滅餘燼」、「帶走垃圾」的4不2記得。

高市消防局表示，這是第一次以搜救犬作為影片拍攝主體，希望創造全新體驗。拍攝消防員不難，但是拍攝搜救犬就是一種挑戰，即使搜救犬的服從性較一般犬隻來得高，但為了拍攝需要，從搜救犬的角度、動作、姿勢到表情，必須多次試錯，才能抓到需要的鏡頭，更重要的還要兼顧搜救犬的心情。