大甲李綜合醫院心臟內科主治醫師馮致中說明個案情形。（陳世宗攝）

台中一名8旬李姓老婦人，農曆年間感到身體不適幾乎無法正常呼吸，經由家人送到大甲李綜合醫院治療，醫師診斷後發現她心臟血管阻塞先做心導管後，轉診至台中榮總進行心臟繞道手術，休養後已經出院。家屬今天說，「很感謝兩院醫師的無縫接軌，讓媽媽恢復正常。」28日婦人在家人陪伴下重回醫院，老夫妻慶祝結婚60週年鑽石婚，夫妻倆攜手幸福人生。

心臟內科主治醫師馮致中說，日前李婦在家人陪同下到門診，看到她呼吸非常急促且很喘，當下判斷情況嚴重幾乎是呼吸衰竭，經檢查發現肺積水、鉀離子過高、心臟血管阻塞兩條，評估後洗腎；隔天安排心導管，會同駐院的台中榮總心臟外科主治醫師蔡忠霖會診，最後轉到榮總進行心臟繞道手術，每周兩次到院洗腎持續治療。

李姓婦人女兒透露，農曆過年期間83歲的媽媽突然氣喘非常嚴重，以為跟自己一樣是氣喘症狀，使用氣喘噴藥卻沒改善，當時老人家存有過年期間不願意到醫院就診的觀念，一直拖到年後第一天才到醫院就診，還好沒有錯過治療黃金期，醫師判斷正確治療得宜，才讓媽媽恢復正常生活。

婦人女兒說，媽媽罹患糖尿病、高血壓，吃藥控制的非常好，平時會跟著她在社區關懷據點與同年紀的長輩一起活動，沒想過是心臟血管阻塞，讓媽媽險些心臟衰竭。因媽媽年紀大，家人擔心心臟繞道手術有風險，經兄弟姊妹討論，加上馮醫師堅持，告訴她：「沒開刀就是等到心臟衰竭，一點希望也沒有。」

婦人女兒透露，媽媽手術時間原本預估6至8小時，最後時間長達12小時，現在總算是恢復正常。媽媽住院期間，關懷據點平時上課的同學，透過手機視訊和媽媽聊天，媽媽皆能逐一點名，恢復到以前的生活狀況。今年正好是父母親結婚60週年，父母繼續攜手在一起，真的很幸福。

馮致中說，心臟血管阻塞的原因，根據研究顯示和高血壓、高血糖、高血脂有關，抽菸、年紀大、家族遺傳也是因素之一，如果身體突然出現冒冷汗、噁心頭暈、呼吸困難、突然性劇烈頭痛、視力模糊，或是胸口有疼痛和壓迫感等，都有可能是心血管疾病徵兆，一旦發現就要馬上就診，最好不要拖延。

李綜合醫院院長隋善中強調，李綜合醫院和台中榮總已簽署分級照顧計畫，民眾可以先到李綜合醫院或者掛中榮支援醫師的門診，病情嚴重的病人醫院會轉診到中榮做進一步治療，透過雙方合作計畫，提供海線民眾更好醫療照顧，希望民眾能多利用分級照顧計畫，讓醫療資源有效運用。