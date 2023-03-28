近年高雄房價飆漲，但，2022年高雄大約有7成的購屋族，年收入均不超過百萬元，其中，又以年收不到60萬元的小資族最多，約占全部房貸族的3到4成左右，換句話說，高雄大多數的購屋族，都是年收入處於低標的小資族，至於總價800萬元前五大購屋熱區，三民區交易占比近2成，可謂小資族最愛購屋樂園。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮28日表示，統計金融聯徵中心資料顯示，2022年高雄約有7成的購屋族，年收入均不超過百萬元，其中，又以年收不到60萬元的小資族最多，約佔全部房貸族的3至4成左右，不過進一步觀察房貸狀況，高雄年收60萬元以下的購屋族，其平均貸款利率約1.77％，核貸成數79.5％，和其他年收入的貸款條件，略遜一籌。

李家妮表示，年收高低並非影響核貸結果的唯一條件，除了個人還款能力、負債比等，物件類型、地段、屋齡等也是銀行評估要件之一，因此，多數小資族雖然可透過青年安心成家貸款，採用較優的貸款利率，不過，多數低總物件恐坪數過小，或是較老舊，貸款的成數可能偏低。李家妮分析指出，小資買房購屋預算有限，只能買小宅，如果考量未來轉手性、增值性和核貸優勢，建議購屋可以選擇蛋白區中「機能完整區域」，並選擇至少「15坪以上住宅」，同時提早做財務規劃，包括「建立良好的信用條件」，方便在貸款時有更多談判籌碼。

根據年收入60萬元以下的購屋族，平均鑑估值約在800萬元左右，以如今市況，哪裡能買的到800萬元的房子呢？根據台灣房屋統計2022年實價登錄交易，高雄去年總價800萬元前五大購屋熱區，三民區交易佔比近2成，可謂小資族最愛購屋樂園，其他包括前鎮區、楠梓區、苓雅區及鳳山區均入榜。台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，對高雄在地人來說，通勤或生活娛樂，車程距離超過20分鐘，就已經略嫌遠，因此，大多數購屋族，還是偏好市區商圈為主，只要離市區近，其次才求物件類型、屋齡新舊及坪數大小。

他說，800萬元內，想在市區買房，五大熱區中，除了楠梓區屬於新興蛋白區，入手輕屋齡小宅較其他市區機率大，其餘皆為發展早且成熟的行政區，因此低總價的中古公寓、華廈大樓物件選擇性相對多元，如偏好新屋，以此總價則以1至2房小坪宅為主，像是苓雅區「仰德漾」、「大悅」，三民區「棋琴22重奏」「美樹大悅」等，都有機會入手。