據消保處統計指出，疫情影響下，各直轄市及縣（市）政府受理消費者申訴及申請調解案件共7萬626件，已是連續3年破7萬件，其中爭議最多為「線上遊戲」類型，其中又以帳號遭凍結、轉蛋機率未明等較高。

統計指出，「線上遊戲」達4215件最高，「運輸」類以3323件次之，其餘依序為「服飾、皮件及鞋類」（含線上購物）3085件、「食品」類2534件及「健身」類2460件。

消保處分析，運輸類爭議主要為foodpanda在去年6月宣布加收「平台服務費」，及因為疫情導致班機取消而與航空公司或旅行社衍生退費等；服飾、皮件及鞋類則為一頁式廣告及業者要求退貨須自負運費。

至於食品類則為疫情衍生的婚宴消費爭議，餐飲內容物或份量與廣告或照片不符及外送平台點餐訂單不退費、餐點內容或數量不符及延誤送達等爭議；健身類也是疫情衍生申請退費，或原訂健身教練於簽約期間離職等。

行政院消保處參議蕭素雲表示，因為疫情導致許多民眾在家遊玩線上遊戲，因此衍生較多爭議，針對轉蛋機率部分，已從今年1月1日起生效的「應記載及不得記載事項」，要求增訂揭露機會中獎商品或活動機率相關規範，盼能減少消費爭議。