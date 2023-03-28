藍腹鷴被成功救援。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

二級保育動物藍腹鷴受困籠中，保7警巡查聞聲救援。

保安警察第7總隊第5大隊員警日前執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮石門段，有貨櫃改建而成的籠舍發出許多禽鳥叫聲，警方聞聲前往查看，赫然發現其中有珍貴稀有第2級保育類野生動物藍腹鷴，最後成功救援出2隻藍腹鷴。

保7總隊第5大隊指出，藍腹鷴母鳥為黃、黑色羽毛，而公鳥有1身美麗藍、紅色羽毛及白長尾羽，可一眼認出，現場員警依據專業辨識，可能為保育類藍腹鷴母鳥，隨即拍照蒐證送屏東科技大學鑑定，經鑑定確認為保育台灣特有種「藍腹鷴」。

警方聞聲辨位成功救援藍腹鷴。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

保7總隊第5大隊表示，圈養「藍腹鷴」使其無法在野外環境自然生存，騷擾、虐待行為已涉嫌違反野生動物保育法，警方報請新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，並向新竹地方法院聲請搜索票獲准，25日會同主管機關新竹縣政府農業處執行搜索查緝，現場救出藍腹鷴2隻，並委由新竹縣農業處檢傷評估，日後再依法進行野放等處置。

警方調查，原來是陳姓老農在山上工作除草時，不慎打到藍腹鷴鳥巢，隨即將鳥巢內的鳥蛋帶回孵化，並與家中其他禽鳥飼養在貨櫃鐵籠中，全案依違反野生動物保育法移送新竹地方檢察署偵辦。

保7總隊第5大隊強調，拾獲來路不明的野生動物或蛋，應報請主管機關處理，以免觸法，並將持續查緝違反野生動物保育等情事。依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。

如違反者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；其因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。