財政部長莊翠雲指出，客服上線以來，累計電話及文字服務進線量超過6.5萬通。（行政院提供）

行政院長陳建仁28日視察「全民共享普發現金1988客服專線中心」，他表示，客服中心是政府與民眾溝通的第一線，任何政策美意要落實，都需要此種兼具高度專業與耐心的溝通管道，他今日是特別來鼓勵、感謝相關人員的辛勞，希望4月6日能開始普發6000元。

陳建仁開場致詞時指出，目前已有600萬人選擇網路登記直接入帳，且領取方式多達5種，民眾一定會想知道自己適合哪種領取方式，此時客服人員需要回答正確資訊以外，也要站在民眾立場、具同理心，非常不容易。

陳建仁分享，他太太使用網路登記時，就曾大讚客服人員耐心十足，背後還有多達300名的跨部會工作團隊，快速彙整不同訊息並回傳給客服，還有設計智能AI客服，展現台灣數位產業的應用良好，感謝財政部、數位部與客服公司的協助。

財政部長莊翠雲指出，客服上線以來，累計電話及文字服務進線量超過6.5萬通，顯示需求量大；財政部國庫署長蕭家旗也說，最常被問到的5大問題中，依序為：無法登記的原因、代領方式、直接入帳資格、身分或居留證認證及郵局領現，合計占了近90％，財政部將聯合各部會，即時檢討、更新問答知識庫。

此外，國軍近日掉槍頻傳，昨日又傳出海軍陸戰隊T-75班用機槍備用槍管短少一支，使軍方槍械管制信用破產，陳建仁說，國防單位為此展開專案調查，此案也移送司法偵查，並且加強相關管理和管制，相信調查結果一出來將嚴加處理並加以改進。