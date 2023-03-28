新竹市頂埔國小過去通學步道無連貫性且有高低落差，學童被迫走在車道上，市府爭取營建署補助，共投入3350萬元整修通學步道，今年1月底正式完工，新竹市長高虹安表示，通學步道完工後，將提供香山孩子更安全無障礙的上學路，也營造社區友善步行空間。

市府教育處指出，頂埔國小建校至今30年，位處景觀大道及公道三交接處，尖峰時段人車流量大，原有步道多有破損。為提升孩童步行安全及改善交通狀況，整體工程由營建署補助1580萬元，市府自籌1770萬元，共投入3350萬元，完成615公尺兼具綠意與安全的步道，提供學生及居民安全、舒適的通學步行環境。

市府指出，經過通學步道改善規畫，縫補斷點「五面串聯」，學校配合退縮校地改設穿透性圍牆，加寬步道空間，並改善人行道高低差、設置無障礙坡道、整合公共設施及打造連續性綠帶，營造兼具安全與美感的校園風貌，也能讓家長接送區不止侷限於校門口，孩子們可沿著五面串聯的步道，安心上學 。

頂埔國小校長曹喩傑說，感謝市府的用心規畫，今年也順利執行完工，藉由縫補香山游泳池段的人行道斷點，讓學校周邊五面通學步道可以串通連結，現在步道不僅是孩子們上放學的通道，也是周邊鄰里平時散步、行走的安全空間，讓社區步行環境更友善。

教育處說明，目前已完工通學步道包括玄奘路周邊通學步道、育賢國中、民權路（曙光國中、小）人行道、建功國小周邊人行道斷點縫補、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹國小、民富國小、博愛街通學步道、東門國小、頂埔國小、汀甫圳通學步道、隆恩圳與綠園道銜接步行空間，未來將持續爭取經費，建置學校周遭連結性及都市無障礙系統人行步道。