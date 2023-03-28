「一人得病，全家遭殃」！國內COVID-19疫情穩定下降，不過諾羅病毒正肆虐全台，彰化2歲的王姓男童，從托嬰中心帶病毒回家上吐下瀉，期間父母幫換尿布，僅一個晚上5歲的姐姐跟爸媽全中鏢，醫師表示，諾羅病毒傳染力強父母也無法避免，勤洗手是避免感染的不二法門。

疾管署日前公布近期單周的腹瀉就診人次高達16.5萬人，是近3年來新高，其中高達9成都是諾羅病毒所致。衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉就表示，諾羅病毒傳染力極強，通常小孩子感染後父母也無法避免，目前仍是流行期，建議勤洗手、少帶小朋友到公共場所為宜。

家住彰化溪湖的小男童爸爸，前一天才帶男童就醫，才隔一天而已一家四口全遭殃。王先生就說，小兒子上吐下瀉後，他和太太一起換尿布、處理嘔吐物，當時怕被傳染，就算在家也全程戴口罩，沒想到還是都中了。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉就表示，諾羅病毒傳染力極強，通常小孩子感染後父母也無法避免，目前仍是流行期，建議勤洗手、少帶小朋友到公共場所為宜。(吳建輝攝)

馬瑞杉指出，諾羅病毒的傳染途徑為「糞口」傳染，一點點病毒量就有高度的傳播能力，且可長時間存活在患者的嘔吐物及糞便中，容易透過飲食或手摸到病毒而感染。其中嬰幼兒、免疫力不好或年長者感染後，症狀較為嚴重。

馬瑞杉還說，落實洗手是不二法門，所以在清潔嘔吐物、排泄物時，家長務必戴上口罩、手套，且手套比口罩重要，因諾羅病毒主要為「糞口」傳染，飛沫傳染的機率比較低，不過王先生戴口罩卻沒戴手套，被感染的機會自然高。

馬瑞杉強調，家裡只要一有人感染諾羅病毒，最好馬上用稀釋的漂白水消毒，酒精是無效的，最重要還是勤洗手，這樣才能降低全家感染風險；不幸感染，除了吃醫生開的藥物外，切忌清淡飲食、少量多餐，多補充水分和電解質，同時多休息。