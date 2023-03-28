「金曲歌王」王力宏１月在美國拉斯維加斯舉辦的《ONE Leehom Wang一個王力宏》演唱會，是他沉潛過後首場大型個唱，座無虛席，轟動一時，各地邀約不斷，今再度宣布喜訊，亞洲首站將於6月10日移師泰國曼谷登場，他特別邀請到有泰國「吉他之神」美譽的Jack Thammarat助陣，本來就是好友的兩人，既有默契又有新鮮感。

據悉，王力宏曼谷演唱會曲目也會有所不同，兩首只唱過一次現場即登上熱搜的新歌〈ONE一個〉與〈想見就能相見〉，也會再度呈現給觀眾，王力宏也正在構思驚喜獻給曼谷場。今年可望在台灣開唱？主辦單位寬魚國際表示「準備中」。

寬魚國際去年在全球疫情之下，表現依然亮眼，2022年營收年增1.9倍，今年解封後元月營收衝上2.05億元，創公司成立以來新高，年增逾40倍；前二個月營收2.31億元，年增4.65倍。

進入今年第二季，寬魚國際音樂、電影、演唱會三箭齊發，在天后張惠妹31日高雄巨蛋《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》演唱會之前，寬魚國際搶先在各大數位平台，獨家發行阿妹3年以來唯一單曲〈離別總是那麼突然〉。黃韻玲作曲兼製作、kwan與李焯雄作詞，金曲獎得主的夢幻陣容，加上金曲歌后阿妹內斂又感人的演繹，單曲一上架即無預警空降排行榜冠軍，被譽為阿妹在演唱會之前給歌迷的最佳禮物。

瘦子首部主演的電影《速命道》將於4月上映。(寬魚國際提供)

張惠妹〈離別總是那麼突然〉同時也是電影《速命道》主題曲，《速命道》是瘦子E.SO首次出演男主角的電影，前導預告一經曝光更創下超過300萬人次觀看，可說是國片上半年最具期待度的電影，將於4月27日上映。