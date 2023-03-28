三立30周年復仇大戲《天道》已展開拍攝，《天道》以高規格拍攝，不僅遠赴泰國取景，還有許多大場面的橋段，就為了完整呈現出《天道》跨越40年的愛恨情仇。即使一段回憶戲，三立仍邀請了范宸霏、李運慶及楊子儀，分別客串演出岳虹、張銘杰與江國賓的年輕時代，這3人的感情糾葛貫穿《天道》主要劇情，復古場景考究，甚至奔波至宜蘭、桃園、台中等地拍攝，包含划船、落水、復古婚禮等。

為了整部戲劇敘事完整，製作單位投入數百萬拍攝回憶戲橋段，且已接近尾聲，僅剩最關鍵一場劇情收尾，但擔綱回憶重要戲份的楊子儀無法繼續演出，這將導致《天道》損失嚴重，也影響拍攝時程，因此三立決定即日起終止與楊子儀一切合作，目前進行中的項目包含綜藝、戲劇等也即刻中止。至於楊子儀原先的角色，據悉目前電視台還在緊急調整劇本中。

楊子儀經紀人則回應表示，「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」