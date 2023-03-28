5年前郭姓教練帶領沒有溯溪經驗的12位民眾，前往宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區上游得子口溪溯溪，但他無視大雨且伴有溪水混濁等暴漲前兆，導致洪姓男子遭突然暴漲的溪水沖走死亡，一審判刑10月，台灣高等法院依過失致死罪考量郭男達成調解，判刑10月，緩刑5年。可上訴。

具台灣休閒教育工作發展協會之中級溯溪教練資格的郭姓男子，2018年7月27日承辦行銷公司之溯溪活動，帶領12名無溯溪經驗之人員前往宜蘭縣礁溪鄉得子口溪流域進行溯溪活動，並負責活動指揮調度。

當天溯溪活動進行至中午時，已有雨勢不小之降雨，郭男卻仍繼續溯溪活動之瀑布跳潭行程，後來再次降雨，雨勢加大且伴有潭(溪)水混濁等潭（溪）水暴漲之前兆，仍未停止跳潭活動，突然潭(溪)水暴漲，洪姓男子因未及撤退至安全區域，遭溪水沖走，受有全身多處鈍性傷，導致創傷性休克死亡。

台灣高等法院駁回上訴，認定郭男未注意因應環境及天候狀況停止溯溪活動，即刻撤離至安全區域，導致被害人遭溪水沖走，受傷死亡，顯有過失，但考量他與死者家屬調解成立，對方也同意給予附條件之緩刑宣告，，因此判刑10月，宣告緩刑5年，以啟自新。