《TVBS民調中心》近期進行六都市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕獲得最高滿意度，達67％，而台北市長蔣萬安則以41％墊底。競爭對手、前衛福部長陳時中今呼籲市民給蔣萬安一些時間，祝福他能把事情做好。

陳時中今以牙醫師身分出席潔牙記者會，會後接受媒體聯訪時被問及什麼時候才會重新回到政壇。他表示自己好像沒有真的離開過，至於要不要繼續選舉，人生的事情很難說，他心態不變，社會如何需要他，他就會去做，他不強求，也希望有服務的機會。

近期《TVBS民調中心》公布六都市長施政滿意度調查，發現盧秀燕滿意度最高，新北市長侯友宜其次，高雄市長陳其邁居第3，而桃園市長張善政及台南市長黃偉哲為第4名，蔣萬安則墊底。

陳時中為蔣萬安緩頰指出，蔣市長沒有真正的行政經驗，不免令人覺得緩慢，應該給他一些時間，把市政做好，蔣市長做好，才是台北市的市民之福，祝福他能把事情做好。

對於民進黨黨主席賴清德推動排黑條款，被外界解讀劍指英系，陳時中則認為這是過度解讀，民進黨對各個黨員的操守非常重視，主席昭示了清楚的規範，我們大家都會遵守。

由於陳時中今日是以牙醫師身分現身，外界關注他究竟最喜歡自己哪一種身分。他表示，他從取得牙醫師執照的那一剎那，就知道自己有社會責任，擔任衛生署副署長、衛福部長期間，也會以牙醫師的眼光來看待民眾的健康。對於未來會不會繼續當牙醫時，他則說，若病人有需要，還是會盡到牙醫師的責任。

近期指揮中心推動多項鬆綁措施，逐漸回歸正常生活，也預計在4月中推動大眾運輸口罩解禁。陳時中也不忘提醒民眾，口罩脫下後，口氣芬芳很重要，如果稍微沒有做好潔牙，口氣就不太好，摘下口罩，「最重要的把牙齒弄乾淨來」。