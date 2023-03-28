高雄林姓男子透過包養網站結識黃姓女子，兩人口頭約定以每月5萬元代價包養，沒想到，2人發生一次性行為後，黃女態度趨於冷淡還常常裝忙，林男怒告「違約」求償4萬5000元。高雄地院認為，包養契約違反公序良俗，屬無效契約，判林男敗訴，可上訴。

2021年9月3日林男透過包養網站認識黃女，雙方協議以5萬元代價成為固定性伴侶，可一起吃飯、看電影、喝咖啡或發生性行為，次數不限，包養至雙方合意終止為止。

同年9月16日，林男與黃女首次相約見面，林男當場付給黃女5萬元現金，兩人接著便到汽車旅館發生關係。

沒想到此次約會後，黃女態度突然變冷淡，常常藉故無法約會，林男認為自己受騙，以一次性交易5000元計算，向黃女提告求償4萬5000元。

法官調閱林男、黃女的對話紀錄，發現黃女曾答應去林男家約會，卻遭林男以「疫情期間、媽媽不同意在家接待外人」為由拒絕。黃女曾答應林男外出約會，但林男卻回「見面沒意思，妳沒誠意交往，問問題不答覆，不用見了」拒絕與黃女見面，黃女還說「不是我不履行承諾，你想約再找我吧」。

法官認為，從對話紀錄判斷，可看出2人後來因各種事由有意見不合甚或爭吵，不排除2人認識漸深後發現彼此三觀不合，因為相處不愉快才避不見面。審酌黃女並未侵害林男權益，包養契約明顯違反社會一般利益及道德觀念，屬無效契約，最後判林男敗訴，全案仍可上訴。