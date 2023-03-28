搶攻母親節孝親商機，煙波集團今年度與米其林一星義大利西西里主廚跨海來台所開設的甜品店「Bye Bye Blues」合作，以歐洲百年歷史的宮廷甜點「夏洛特」為發想，攜手打造母親節聯名限定款六吋蛋糕「玫瑰伯爵夏洛特」，並以全預訂制販售，原價1,280元、即日起至4月20日早鳥優惠價1,080元，消費者可選擇網路預訂宅配抑或於煙波旗下指定飯店預購自取，煙波指定會員再享專屬優惠。

「Bye Bye Blues」為義大利西西里島唯一米其林女主廚派翠西亞．班妮狄托（Patrizia di Benedetto）開設的餐廳，主廚不僅榮獲世界知名《Espresso》飲食指南「年度最佳甜品師」之美譽」，更連續10年榮獲米其林一星及義大利紅蝦指南評鑑雙叉肯定，並於2019年5月跨海來台開設首家分店，提供道地經典的義式甜點。此次煙波集團特與「Bye Bye Blues」合作，攜手打造母親節限定款聯名商品，秉持著「要給媽媽最好的」之心意，以歐洲百年宮廷甜點，重新演繹為專屬媽媽的簡奢日常，將要對媽媽的感謝，悉心鑲在蛋糕的每一口細節裡。

「玫瑰伯爵夏洛特」限定款六吋蛋糕外觀搶眼，口感似馬卡龍質地且略帶恬淡玫瑰香，嚴選90％法國進口食材，頂部妝點的玫瑰花內能嚐到細緻的法國草莓絲絨香緹，外圈玫瑰拇指餅乾如馬卡龍般脆糯，標榜每一口都鑲藏著沁人花香及對媽媽的濃厚情感。其中內餡製程更是工序繁複，除皆採減糖30％的配比製作，讓媽媽入口無負擔、蜜而不膩外，共鋪墊三種口感、四層風味。蛋糕體主味採用波蘭伯爵茶種，帶有佛手柑的馥郁香氣，莊園玫瑰凍則使用經特殊乾燥技術後萃取的新鮮玫瑰精華提煉而成，鮮釀草莓凍使用同樣技法呈現，凸顯出草莓果泥凍的酸甜果調，而層層交疊的玫瑰伯爵慕斯更是美味的關鍵，適時和諧口中的味型碰撞，讓每一口都濃烈迷人、尾韻又暗綻細緻完美。

「玫瑰伯爵夏洛特」為煙波集團首次與外部品牌攜手合作，共同設計聯名限定款且首次開放全台實體預購，預購期間為即日起至5月5日，開放「新竹湖濱館－陽光小館」、「新竹都會館－經典牛排館」、「花蓮館－慕拉西餐廳」、「蘇澳四季雙泉館－朝晴庭」、「宜蘭館－燦燦好食」、「台南館－隱糧」、「花蓮太魯閣-沁海館－漫饗食堂」及「花時間-宜蘭傳藝－滿饌樓」進行實體預購，預訂後可選擇另加200元運費宅配或擇日至指定飯店取貨。

針對煙波會員各卡別旅客更推出獨享優惠，即日起至4月20日早鳥優惠期間，黑卡會員早鳥價880元、金卡及銀卡會員早鳥價980元，非上述卡別會員及一般消費者預訂可享有早鳥價1,080元。網路預購期間為即日起至5月3日，分為宅配出貨及自取，如選擇宅配出貨需另加200元運費，預計於5月2日陸續出貨。選擇自取之消費者，則可於5月5日至5月14日期間之指定時間選擇「煙波新竹湖濱館－陽光小館」、「煙波新竹都會館－經典牛排館」、「煙波台南館－隱糧」及「Bye Bye Blues－台南忠義店」共四處取貨點現場取貨。