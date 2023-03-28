2023智慧城市展暨淨零城市展28日正式開幕，今年總計550家單位展出智慧城市教育、醫療、交通等智慧聯網科技應用主題，規模比去年成長30％，特別的是，本次展覽烏克蘭基輔市市長也來參觀。行政院長陳建仁強調，台灣可以成為各國推動智慧城市建設的重要夥伴，很樂意協助基輔市重建，成為智慧城市，確實實現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」精神。

2023智慧城市展3月28日至31日在台北南港展覽館展出4天，3月30日至4月1日則在高雄展覽館展出3天，今日在南港展覽館舉辦開幕儀式。陳建仁致詞時表示，今年有來自全球42個國家、115個城市、超過1500位海外貴賓參加展覽，烏克蘭基輔市市長也到場參觀，台灣很樂意針對基輔市重建給予協助，讓該城市成為智慧城市，實現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」精神。

行政院長陳建仁（左4）28日出席「2023智慧城市展暨淨零城市展」開幕，偕同經濟部長王美花（右起）、國發會主委龔明鑫、行政院政委羅秉成、總統府祕書長林佳龍、高雄市副市長林欽榮（左起）及台北市長蔣萬安一同主持啟動儀式。（鄭任南攝）

他並指出台灣在疫情期間推出口罩地圖、疫苗預約系統等，為國內2021年3％經濟成長、2021年超過6％成長，代表台灣在世界有良好的表現，智慧城市也為台灣帶來很好的發展，台灣未來會通過各種努力，讓各城市越來越智慧化。

陳建仁強調，淨零排放是國家願景，相當需要中央、地方與民間通力合作，期許台灣能成為智慧、淨零島嶼，向亞洲甚至全世界分享更多相關經驗，也實現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」理念。

他指出，台灣是全球重要半導體生產基地，也在全球資通訊產品供應體系扮演相當重要角色，同樣是全球智慧城市治理以及建設解決方案的重要創新應用基地，相信本次展覽有多國人士參與，勢必能相互交流、學習，期盼未來一起攜手努力，促進地球永續發展。

台北市長蔣萬安（右）28日出席「2023智慧城市展暨淨零城市展」開幕，由總統府祕書長林佳龍（左）頒發智慧城市創新應用獎給蔣萬安。（鄭任南攝）

台北市長蔣萬安則指出，展場附近20多家旅館都因為展覽關係被訂滿，顯見周邊觀光、旅宿及商圈都因智慧城市展而提升，北市府本次設立願景館，展示30多項科技應用成果，希望大家有空來看看。

他也提到，每次展覽必會舉辦首長高峰會，將討論智慧財稅與人本交通，期盼中央、地方通力合作，一起改善行人安全及用路品質。

蔣萬安強調，台北市身為首善之都，要利用科技技術協助北市完成數位轉型，朝向數位永續的目標向前。