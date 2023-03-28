台南市東山區為全台龍眼的重要產地，近年因龍眼產業工作辛苦，很難吸引青年回鄉，導致廢棄果園增加，甚至變成荔枝椿象繁衍的樂園，今年農委會與台南市政府合作首次用無人機施放平復小蜂卵片和施藥，預計有72萬平復小蜂深入山區防治荔枝椿象，台南市長黃偉哲28日偕農委會副主委陳駿季視察執行情形時，讚譽科技力量為農產業帶來的助益。

台南市長黃偉哲（左二）28日偕農委會副主委陳駿季（左三）視察執行情形時，讚譽科技力量為農產業帶來的助益。。（張毓翎攝）

平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，每隻身長約0.2至0.3公分的小小兵，在荔枝椿象產卵期間陸續寄生，再繁殖子代藉此循環，可有效降低荔枝椿象卵的孵化，並且友善環境減少化學農藥施用。

陳駿季表示，東山區龍眼產量占全台3成，中央和台南市政府努力幫農民防治病蟲害，荔枝椿象每年3月開始產卵，有的縣市政府用收購獎勵方式，鼓勵農民摘除卵葉，但這方法耗時又耗人力，這次台南農改場與東山區農會、雲林科技大學和成功大學等單位合作，運用無人機來投放平腹小蜂卵片和施藥，幫農民顧龍眼樹，省時又省力。

台南防治荔枝椿象，首創無人機施放平復小蜂卵片「以蟲剋蟲」。（張毓翎攝）

陳駿季提到，東山區有許多龍眼樹，有心的農民會好好照顧，但仍有一些農民粗放式管理，或是直接荒廢而變成病蟲繁殖的溫床，故以無人機防治，不只協助用心栽種的農民防治蟲害，也能解決荒廢果園助長病蟲繁衍的危脅；另外操作無人機的人員，須具備相關證照，因此農委會和台南市政府聘請專業的代噴團隊，讓防治達到最好的效果。

黃偉哲說，以前農民得辛苦地背著農藥桶去噴農藥，卻往往蟲還沒死，結果人就先病倒，而無人機的應用不僅是在軍事偵察，在民生產業上更能發揮作用，以無人機噴灑農藥為例，不僅用量更省、噴灑區域更大、路線更精準，也減少農藥對農民身體以及環境的傷害。