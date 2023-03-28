大陸男神胡歌今年初閃婚當爸，太太黃曦寧是圈外人，兩人育有一女，最近胡歌上節目大聊新手爸爸經，更在微博之夜典禮上公開表示目前很幸福。而胡歌過去有不少圈內女友，其中薛佳凝陪他走過車禍破相後的養病期間，讓胡歌直言對她最感愧疚，近日，一支薛佳凝和小女孩互動的影片在網上流傳，可見她大展母愛還親了小女孩一下，引來網友猜是否在反擊舊愛。

胡歌過去曾認戀薛佳凝、江疏影，其中胡歌當年出車禍時，薛佳凝第一個跑到醫院探視，兩人戀情才曝光，當時胡歌嚴重破相，薛佳凝為了全心照顧男友，推掉所有工作在家陪伴胡歌，還親自煮豬皮湯希望他傷口早日癒合，外界以為兩人挺過劫難戀情會開花結果，未料2009年宣布分手。

胡歌昔承認虧欠前女友薛佳凝最多。（圖／翻攝自新浪娛樂、薛佳凝微博）

胡歌後來在《魯豫有約》談過往戀情，直言：「我最大的遺憾就是從來沒有在大庭廣眾下去感謝過她（薛佳凝）」，並強調：「她是真的很好」，而薛佳凝還傳出因此帶髮修行一年。2021年，胡歌現身薛佳凝的舞台劇，引來瘋傳兩人復合，但經紀人代為解釋，稱胡歌是為了舞台劇導演才去捧場，否認胡歌和薛佳凝重拾舊情。

今年1月，胡歌閃電宣布已婚，大陸媒體報導，當下薛佳凝正在片場工作，面無表情、若有所思的模樣，似乎受到打擊，最近網上流出一支薛佳凝和朋友女兒合拍的影片，可見她開心說：「特別美的妹妹，好喜歡她啊」，還趁孩子不注意偷親了對方一下，引來網友感慨說：「女人真的全心全意愛一個人，真心會等，可惜轉角他卻娶妻生子」、「整個娛樂圈，最希望她幸福」、「小朋友跟薛佳凝挺像的」、「小女孩是小網紅，不是她女兒」。