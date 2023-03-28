英國零售協會(BRC)指出，整體商店的價格通膨率，從二月的年增8.4%升至三月的8.9%。三月的數據並為英國零售協會自2005年有該項數據紀錄以來，最大的上升。

英國零售協會在該調查的食品類別中，三月價格的年增率高達15%；與此同時，英國官方在上周公布的通膨資料，食品和飲料價格在二月大增，創1977年以來紀錄。

BRC執行長Helen Dickinson說，零售商店的價格還沒有見頂，三月糖的價格上漲，為推升物價上漲的主要原因。

由於產量下滑、能源價格上升、英國為了保護蜜蜂而頒布的禁農藥命令，糖價出現上漲。

Dickinson說：「由於歐洲和北非農產品歉收，以及英鎊走軟，導致進口成本上升，水果和蔬菜價格也隨之上漲」。

英國超市一直面臨生菜短缺的問題，其中，番茄、黃瓜和胡椒等的種植地區出現寒冷氣候。

更廣泛的英國官方消費者物價指數，在二月又回升到年增10.4%。該指數在去年10月衝到歷史新高的11.1%。