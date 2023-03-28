文創股寬魚國際（6101）去（2022）年營收5,598萬元、年增1.9倍，今年解封後，前2個月營收2.31億元、年增4.65倍，執行長邱瓈寬表示，進入第二季檔期幾乎全滿，已敲定三巨星檔期，將音樂、電影、演唱會三箭齊發。

其中，寬魚首度取得天后張惠妹歌曲版權授權，阿妹這三年來唯一推出的全新單曲《離別總是那麼突然》，24日將在數位平台上架，搶在《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》31日在高雄巨蛋世界性首唱前發布，率先引爆粉絲經濟。

寬魚的歌曲版權庫，先前已取得天王天后郭富城、蔡依林、梁詠琪等歌曲版權。

張惠妹這首《離別總是那麼突然》，也是電影《速命道》主題曲，形成協同效應，寬魚繼《大尾鱸鰻1&2》成功後，取得全球發行權的電影《速命道》，將於4月27日上映。

這部熱血尬車飆速電影，是由「行走費洛蒙」之稱的瘦子E.SO首次出演男主角，與天后Ella陳嘉樺搭檔演出，前導預告創下超過300萬人次觀看。《速命道》除了張惠妹的音樂加盟，也讓頑童MJ116（瘦子、小春、大淵）2019以來首度重新合體主演，並合體主唱同名主題曲《速命道》，讓市場期待。

在演唱會方面，寬魚1月在美國拉斯維加斯主辦的《ONE Leehom Wang一個王力宏》演唱會，將在泰國曼谷安可登場。這次曼谷版演唱會邀請到有泰國「吉他之神」美譽的Jack Thammarat助陣，精彩可期。

據悉，曼谷版的王力宏演唱會曲目會有所不同，兩首只唱過一次現場即登上熱搜的傳奇新歌《ONE一個》與《想見就能相見》會不會再現舞台，將是亮點。