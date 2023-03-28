更保會董事長鄭銘謙（一排左四）也回贈感謝狀給佛教弘法基金會，感謝他們連續第4年捐款幫助弱勢更生人及其家庭。（于家麒攝）

性海法師則表示（右），「日日向東走，回頭便是西」希望所有更生人有朝一日也能成為社會的助力。（于家麒攝）

福建更生保護會於活動後緊接著召開「第10屆董事暨常務董事第4次聯席會議」。（于家麒攝）

為照顧弱勢團體，協助更生人能順利重返社會，福建省金門縣佛教弘法基金會（海印寺）於今（28）日上午，在性海法師的帶領下前往福建更生保護會，慨捐新台幣20萬元更生保護經費，這也是該基金會連續第4年捐助善款，期待未來一起在行善的路上持續攜手共進，幫助更多的弱勢更生人及其家庭。

捐贈儀式由更保會董事長鄭銘謙（福建高等檢察署金門檢察分署檢察長）、常務監察人辜儀芳（法務部會計處處長）代表受贈，現場及線上並有法務部保護司副司長陳佳秀及二會的董事、監察人等共同觀禮。

更保會董事長鄭銘謙表示，金門及馬祖都有很多熱心公益的人士與團體，踴躍的捐款反應了對更生保護工作的重視，有這些愛護與支持，讓該會在執行輔導業務上更加充滿信心。

性海法師則表示，海印寺所有的善款都是善心人士來點燈或捐贈的，善款要善用，海印寺長期以來持續關心社會上的弱勢團體，更生人也需被來關心，社會上如果有10分之1的更生人改變，受影響的絕對不是只有這些人，他們的家庭、親朋好友等，帶給社會的正能量，將遠遠超過這個數字；「日日向東走，回頭便是西」也希望更生人知道社會有在關心他們，不要輕易放棄自己，要勇於改變自己，有朝一日也能成為社會的助力。

福建更生保護會於活動後緊接著召開「第10屆董事暨常務董事第4次聯席會議」，會中分享了去年的工作成果，包括疫情紓困關懷、貢糖技訓班、輔導就業、就學以及職前「一般安全衛生教育訓練」等特別的保護成果，同時通過兩項提案，該會將持續深化法務部貫穿式司法保護政策，提昇輔導質量，幫助更生人順利重返社會。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！