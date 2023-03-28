國境大門自去年10月開啟至今已將近半年，旅遊業表示自由行的恢復速度優於團體旅遊，已恢復至疫情前的8到9成，優於整體市場表現，機票單月營收更已突破10位數。此外，由於全球航班仍在陸續恢復中，除了票價漲幅有感提升外，熱門檔期更是一票難求，不少民眾已預訂365天後的機票，開始卡位明年2月春節檔期，目前預訂明年2月出發的訂票量已較今年12月出發多近3倍，並以東京、曼谷、大阪為3大熱門航點；票價方面，目前東京、大阪平均約2萬3千元，曼谷約1萬3千元，較今年春節票價便宜1至3成。

旅遊需求持續增加，各航空公司陸續復飛、增班或是新開航點，易遊網表示，東北亞部分，日前長榮復飛仙台，緊接著星宇航空4月1日新增仙台航點，來回含稅票價1萬5633元起，對眾多旅日達人是一大福音。近期仙台機票銷售也有近2倍成長。

國泰航空5、6月陸續復航台北-東京和台北-大阪航班，東京來回票價含稅最低1萬4有找，大阪最低1萬5有找。飛韓國票價比飛日本便宜，深受小資族青睞，自解封以來，首爾也一直是易遊網機票銷售前3大熱門航點，韓亞航空3月起增加首爾航班，現在每日2班台北飛桃園航班，來回含稅票價1萬253元起。大韓航空逐步恢復原有航線，3月26日起復飛釜山航點。

歐美部分，瞄準暑假旅遊、留學或商務需求，星宇航空自4月26日起開航洛杉磯航點，含稅票價最低3萬5956元起，預購狀況相當不錯。此外，中華航空自3月26日起復飛羅馬外，7月18日起也有新航點布拉格將開航，鎖定長程旅遊、商務或蜜月需求，最低含稅票價皆4萬有找。東南亞部分，長榮航空推出克拉克全新航點，3月30日起天天飛行，以菲律賓的小眾海島搶攻東南亞旅遊市場，來回含稅票價最低萬元出頭。

兩岸往來3月26日起終於有新契機，國籍航空及陸籍航空陸續恢復兩岸直飛航點，以交流密切的深圳、廣州、杭州優先復航。由於疫情前易遊網港澳大陸的機票銷售占比就達35％，含金量高，隨著兩岸直航逐步恢復，預估雙邊往返需求將明顯增加，可望再帶動整體機票營收成長2至3成。

解封後出國留學亦有明顯增長，易遊網首創「學生票線上預訂」，訂票時可直接上傳國際學生證或學生簽證，線上完成訂票，並享有學生票價優惠。