為提升轄內結婚率，新北市民政局充當月老，每年都會舉行新北單身聯誼活動，去年成功配對83對佳偶，配對率近5成，民政局今年持續延辦，舉行7場主題式單身聯誼活動，邀請60名單身男女一起參與，第一場和第二場活動將在29日零時至4月12日，開放線上報名。

民政局表示，新北市2013年起舉行單身聯誼活動，去年辦理6場，吸引356位單身男女參與，配對率達46.63％，今年則規畫7場免費單身聯誼活動，有戶外體驗、動靜態遊戲與DIY手作等多元內容，讓單身男女從中尋獲愛情或友情。

今年單身聯誼活動主題是「當油桐邂逅藍染情」，將帶領民眾前往土城欣賞五月雪，感受自然芬多精，還會到三峽體驗傳統藍染工藝，染出湛藍、絢麗的圖樣；第2場主題則是「湖光碧潭水舞情緣」，帶領民眾到碧潭風景區遊湖，近距離欣賞河岸風光和小赤壁美景，雙人合作踩著天鵝船，培養感情。

另外，其餘5場次則是設計海灘派對、山城解謎、旋轉咖啡杯、上山採茶、萬聖魅影等主題，詳情將公布於「新北市政府民政局」網站（報名網址：https://www.unijoys.com.tw/2023新北幸福簡單愛），每人限參加一場。

民政局說，若有民眾在活動配對成功，即可獲得配對紀念品及地方特產等禮物，若無配對成功也可有機會獲得摸彩小禮物，今年活動一律採線上報名，以新北市民優先，每場參加人數限額男女各30名。