國軍歷年來漢光演習已完成4條高速公路與1條省道戰備跑道戰機起降驗證。據了解，今年7月實施的漢光39號實兵操演，空軍將首度規劃於台東軍民合用的豐年機場實施戰機起降，同時進行油彈潛力掛載等整補演練，以驗證備援機場在戰時的能量。

歷年漢光演習，空軍已全數完成三型二代戰機以及預警機在全省高速公路戰備道以及省道戰備道起降操演。2021年國軍漢光37號演習，空軍進行屏東佳冬戰備道起降後，正式完成全台4條高速公路戰備道與1條省道驗證。

漢光39號將演練戰機起降豐年機場，圖為漢光37號演習F-16戰機降落於佳冬戰備道。(中時資料庫)

據了解，豐年機場跑道長度總長2438公尺寬45公尺。因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，交通部民航局編列7.68億元辦理「台東機場空側道面改善工程」，在2021年3月底正式動工，改善後將可起降A320、B737等大型機種。

根據戰備道長度，目前最長的台南仁德戰備道為2850公尺，最短的佳冬戰備道2280公尺。據了解，目前國內三型二代戰機，最短起飛長度都在800米以內，降落長度若延伸一倍約1600公尺，因此都符合二代戰機起飛標準。至於E-2K預警機，也都符合起降長度標準。