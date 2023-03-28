總統蔡英文預計29日出發率團拜訪中美洲友邦並過境美國，與美國眾議院議長麥卡錫會面也備受矚目，大陸全國台企聯28日發布聲明，認為去年8月前任美國眾議院議長裴洛西到訪台灣掀起的軒然大波歷歷在目，如今蔡英文的蓄意安排，無異於火上澆油，擔心台海局勢被再度推向危險的境地，對此堅決反對、強烈抗議。

據大陸台企聯聲明中指出，蔡英文將於3月29日「過境」美國，並與美國新任眾議院議長麥卡錫進行會晤。回顧去年8月2日裴洛西訪台掀起的軒然大波歷歷在目，如今蔡英文的蓄意安排無異於火上澆油。我們台企聯及所有在陸台商與廣大台灣鄉親一樣，無不憂心忡忡，擔心台海局勢被再度推向危險的境地，對此堅決反對、強烈抗議。

聲明中表示，台灣當權者何以與美國糾纏在一起？明眼人都很清楚，實質上是各」有圖謀、同惡相濟。近年來，台灣當權者一方面竭力追求不可能實現的「台獨」分裂目標，不斷挑釁大陸，導致兩岸關係瀕臨危險的邊緣；另一方面奢望依靠美國等外國勢力的支持，穩固自己的地位，並達到自己不可告人的目的。

聲明中表示，美國圖謀更是司馬昭之心路人皆知。近年來對台灣如此熱衷，不僅大量出售武器、各方人士頻密訪台，且不斷提高層級，「切香腸」、「打擦邊球」的動作顯然不是為了「保衛台灣」，而是要將台灣當棋子挑起兩岸爭端、破壞兩岸和平，達到遏制、削弱大陸的目的。

在此情況下，包括台商在內的廣大台灣民眾無疑會被帶入險境，甚至遭受巨大損失，呼籲全體鄉親要提高警惕，不能任人宰割，堅決反對美國與台獨分裂勢力沆瀣一氣、為所欲為。

聲明中表示，「中國人的事，我們自己辦」。最近兩岸間出現了一些令人欣慰的暖意。兩岸航點和「小三通」部分恢復、夏立言參訪大陸、馬英九到大陸祭祖、商業總會、農漁會等組織跨海交流，冰封三年多的兩岸關係出現了兩岸民眾樂見的融化跡象！和平發展符合兩岸人民的根本利益和共同願望。