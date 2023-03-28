立委楊瓊瓔爭取教育部核定1130餘萬元，整建三和等5所國小老舊廁所，營造優質的教育環境。（楊瓊瓔服務處提供）

立委楊瓊瓔爭取教育部核定1130餘萬元，整建三和等5所國小老舊廁所，營造優質的教育環境。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市部分學校因廁所髒亂老舊，許多孩子選擇不在學校上廁所，憋了一整天放學才到補習班或回家如廁。立委楊瓊瓔28日指出，經她向教育部爭取，獲核定僑忠、大雅、三和、社口、育英等國小，共5校5棟17間老舊廁所整修案，總經費約1130萬元，預計將於今年底前完成，將讓學童如廁品質大幅提升。

「孩子的教育不能等！」楊瓊瓔指出，為讓學童有更好環境學習，她長年來都很關心校園各項建設。除爭取校舍耐震能力改善、老舊校舍改建、班班有冷氣、老舊廁所、兒童遊戲場、午餐廚房、視聽教室、半戶外球場、籃球場、運動操場等，整建與改善工程經費已超過十億元，

楊瓊瓔說，廁所改造是美感教育的一環，學校廁所環境衛生與孩子在校生活息息相關，很多學校廁所都已經使用超過20年至30年以上，因早期廁所設計不良，常有管線堵塞、通風系統不良、散發異味、光線昏暗及地面積水等狀況；他極力向教育部長潘文忠及國教署長彭富源爭取中央經費補助學校老舊廁所翻新。

楊瓊瓔表示，她自己常接獲家長反映，因學校廁所髒亂老舊，孩子會選擇不在學校上廁所，憋了一整天之後才到補習班或回家如廁，恐影響學生身心健康，這次爭取1130萬元經費，預計進行5校5棟17間廁所改善，並希望在廁所改建中融入校園特色的設計，以從小培養空間美學。

楊瓊瓔強調，近日她再爭取到教育部核定僑忠、大雅、三和、社口、育英等國小，共5校5棟17間的老舊廁所整修案，總經費約1130萬元。教育環境將影響孩子的學習成效，感謝市府將教育建設列為市府重大推動事項，她全力配合市府向中央爭取提升學校軟硬體設備，營造優質的教育環境。