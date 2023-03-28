高雄伍姓女子人被人行道一根突起的鋼釘絆倒「撲街」，當場腦震盪、左手腳腫脹，還需看心理諮商撫平受驚情緒。伍女聲請國賠未果，向高市工務局養工處提告求償134萬元。開庭時，養工處拿出非事故地點的照片企圖卸責被法官抓包，法官認定事發地確實有突起鋼釘，判養工處有責、應賠償伍女5萬元。

2021年1月18日中午，伍女走在高市某處人行道上，突然被一根突起的鋼釘絆倒還撞擊頭部，當場輕微腦震盪，伍女臉部及左手、左下肢還有多處挫傷造成發炎腫脹，事後行走困難及無法專注、心生畏懼，還須持續接受心理諮商及平疤、淡疤治療。

伍女認為市府管理明顯有疏失，羅列不能工作、精神撫慰金合計134萬元聲請國賠，但協調不成破裂，伍女氣得提告、要求養工處賠償。

開庭時養工處辯稱，經調閱事發地的監視器畫面，伍女跌倒的地點與其主張鋼釘突出處不同，伍女應非踢到突出鋼釘而跌倒，就算真有鋼釘，也市他人架設鷹架所設置。此外，伍女行走時提著重物，疑似重心不穩且未注意路況才摔倒，伍女本身應負與有過失責任。

養工處還拿出109年、110年道路巡查表及人行道施工修補照片，佐證養護管理得宜，沒有疏失。

但法官檢視監視器畫面，發現伍女右腳當時確實踢到突出的鋼釘、鞋子飛離而撲倒，人行道上確實有數處突起的鋼釘沒有磨平，路面不平整導致伍女跌倒受傷。

法官發現，養工處拿出的道路巡查表及人行道施工修補照片，地點並非在伍女跌倒的地方，巡查內容也與路面突起物、鋼釘等無關，法官認為，不論人行道上的突起鋼釘是誰留下，養工處都有維護管理的責任，最後判養工處應賠償伍女5萬元，全案仍可上訴。