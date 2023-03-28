嘉義縣布袋分局日前晚間於台61線聯絡道路執行取締酒駕勤務，攔查一車輛時察覺副駕乘客神情緊張，經盤查發現該名李姓男子，竟然有詐欺、洗錢及毒品等9項罪嫌，被台南、橋頭、花蓮、桃園等共9所地檢署與地院通緝，警方立即將其逮捕，移送嘉義地檢署。

布袋分局過溝派出所長黃盈菖表示，該位李姓男子犯下典型的販賣金融機構帳簿之詐欺罪，遭台南、橋頭、花蓮、桃園、新竹、士林、彰化地檢署等列為通緝，同時還因毒品危害防制條例以及洗錢行為分別遭桃園及新北地院通緝，共有背負9條通緝，涉案地點遍及台北、中、南、東部，且至今已逃亡近一年。

黃盈菖表示，當日晚由副所長林建江、警員蕭子敬執行臨檢，因見李男神情莫名慌張，員警憑豐富經驗查覺異常，鍥而不捨詳加盤查，最終將李男繩之以法，警方也強調，會持續加強查緝逃犯，同時呼籲民眾如因案被通知到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分。

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