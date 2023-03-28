北市曹姓計程車司機，2020年9月、10月趁年輕女性坐在副駕駛座時伸出鹹豬手，觸摸女乘客的大腿外側、內側多次，2名19歲女乘客都立即喝斥「不要摸我大腿」，但曹男辯稱是拿東西不小心碰觸，士林地院審結，依被害人與男友的訊息，以及車內後座友人拍攝的影片，認定曹男涉犯強制猥褻罪，各判處有期徒刑3年10月，應執行5年，可上訴。

曹姓駕駛2020年9月30日傍晚6時30分，在天母棒球場搭載19歲女學生前往劍潭捷運站，10月8日晚間7時許，在芝山捷運站搭載女學生、友人前往銘傳大學，被害女子都坐在副駕駛座，曹將手放在排檔桿上，慢慢往右移動，沿著座椅觸摸被害女子的大腿。

第一名被害女子被摸後立刻打電話給男友，並喝斥曹「請不要摸我的腿」，再拍攝執業登記、車牌傳給男友，接著又被摸2、3次，一下車就立刻報警，直到警察到場後才掛上電話，整個通話過程31分57秒。

第二名被害人坐在副駕駛座被觸摸大腿外側多次，因手上握有物品未能及時撥開，隨即傳訊後後座的友人「到底是三小」、「他她媽在摸我大腿」、「我到我就檢舉他」、「確認過故意的」，後座友人感覺她的不悅，立刻以手機蒐證，證實被害人喝斥「你的手在幹嘛」，曹右手迅速縮回，士林地院勘驗影片，曹男伸鹹豬手2次，分別是6秒、3秒。

曹男聲稱，自己要拿東西，不小心碰觸，而且患有精神方面的疾病，有吃藥物，一時恍神不小心碰觸女乘客大腿，但合議庭並不採信，認為數次來回觸摸，並非不小心，而且中間也沒有任何東西，曹男是為了滿足一己私慾，觸摸被害女子隱私部位，犯強制猥褻罪。判決更指出，曹男在自己駕駛的計程車上，車內環境由他掌控，女乘客被猥褻後不易逃脫，違背對於大眾交通運輸的信賴，依法判處應執行5年有期徒刑。