小朋友們塗鴉完成彩色面具，與市長鄭朝方一起展示。（竹北市公所提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北市國小學生和幼兒園學童有2萬9千多人，市公所為鼓勵小朋友揮灑創意，準備最有「藝」思的兒童節禮物「人氣彩色麥克筆」，市長鄭朝方前往市立幼兒園5個分班，將禮物送給小朋友，並將舉辦寫生暨POP創意大賽，推廣創意美學教育。

竹北市公所發言人王淑君表示，市公所為孩子們準備的彩色麥克筆，搭配專屬設計的市長Q版肖像不織布束口袋，美觀又實用。

口袋上印有「朝方叔叔為你加油」、「要聽爸爸媽媽的話」、「你是最棒的」、「存好心、說好話、做好事」等標語，是市長鄭朝方送給孩子們鼓勵與祝福的兒童節禮物。

鄭朝方特別前往竹北市立幼兒園東海、十興、中心、聯興、尚義等5個分班，將兒童節禮物一一送到小朋友手上，小朋友們當場打開彩色筆禮盒塗鴉創作，不僅做了彩色面具，還製作大型卡片寫下「市長叔叔，I Love You」。

王淑君說，彩色麥克筆具透明性顏料筆，易疊色混色，筆蓋也標有色號、數字方便查找使用，培養小孩年幼時繪畫創作興趣，全市將有2萬9318名學童都可收到這份獨有的兒童節禮物。

鄭朝方表示，4月1日竹北兒童藝術節即將於水圳森林公園展開，歡迎小朋友帶著彩色筆禮盒到活動現場寫生繪畫，當日會在樹林間、草坪上搭起巨型畫布，讓孩子們的想像力從腦海蔓延到畫布上，在大自然中盡情揮灑繽紛色彩。

市公所也預計將在下半年舉辦「魯冰花綻放．讓天賦自由」寫生暨POP創意大賽，透過活動推廣教育平權。