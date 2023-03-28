「天后」張惠妹（阿妹）「國泰世華 CUBE《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會」將在本周五(3／31)於高雄巨蛋盛大登場！她昨在台北已順利完成排練，也收拾好行囊準備今日南下，她開玩笑表示：「要先去調時差。」凡事力求完美的她先去高雄把自己完全沉浸其中，帶給大家感官與肢體上的沉浸式最強派對！

張惠妹巡迴演唱會將在本周五於高雄巨蛋登場。（聲動娛樂 提供）

阿妹特別為了高雄演唱會打造7套全新服裝，連同台北場的一併帶去現場，當天決定欽點哪幾套登場，還會有10幾首曲目更新，以及全新單曲大首唱，要讓大家極致感動、狂嗨到最高點。

張惠妹演唱會周邊商品。（聲動娛樂 提供）

此外，這次周邊商品跟一般演唱會不一樣，同樣來自「天后」的巧思，她希望是很日常，大家經常使用到的東西，像她自己這陣子都是穿帶著周邊商品進行排練。包括廣受歡迎的T恤、毛巾、老帽、扇子、派對包等，更有派對雨衣、透明傘、三折傘、貼紙組、以及麥克風造型的一卡通。至於詢問度爆高的「ASMR a MEI解藥之書」，是第一本以歌曲為主角的解答書，608頁燙金精裝，每日限量發售。

張惠妹演唱會周邊商品。（聲動娛樂 提供）

而演唱會場內座位上擺放多達50幾張精彩照片、32頁的寫真紀念場刊，場外更特別設置ASMR專區，完美呈現恐龍骨頭的麥克風架、小白麥克風，讓大家在欣賞演唱會前可以先沉浸在享受成為「演唱會女王」的快感。