宏都拉斯26日與我斷交，我國也立刻宣布終止與宏國外交關係。中共日前稱我國慣用金錢外交，違背歷史潮流。對此，外交部發言人劉永健表示，台宏82年邦誼是敗給中國大陸的金錢外交，並強調，自由、民主、法治跟尊重人權才是歷史潮流，其餘違逆行為會以失敗告終。至於仍留在台就學的學生，劉永健說，獎學金會提供到學期結束，並給予單程機票，減少衝擊。

劉永健今在外交部例行記者會上表示，我方多次清楚說明，不會與對岸從事金錢競賽，台灣的援外模式是以計畫為導向，目的是要嘉惠當地政府與人民，我國會持續秉持援外原則，善盡國際責任、回饋國際社會。

劉永健指出，台灣與宏都拉斯82年邦誼，其實是敗給了對岸的金錢外交，從歷史大勢來看，自由、民主、法治跟尊重人權，是大勢所趨、更是歷史潮流，任何違逆歷史潮流的作為，註定會失敗告終。

另外宏國在台學生部分，根據教育部統計處資料，111學年度宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，其中由外交部提供之台灣獎學金生在學人數為104名，另目前我國無赴宏國留學學生。

劉永健說，為彰顯我國尊重人權與人道考量，宏國與我國斷交後，台灣獎學金會提供到這學期結束，也會提供單程回國機票，盡可能減少對宏國學生的衝擊。至於台灣是自由、民主、開放社會，中國大陸是集權、封閉、不容許言論自由的社會，哪個社會比較有利學習，這個答案非常清楚。