凌群統計，一般企業資訊機房占總用電量30~60％，為碳排大宗，因此，在資訊機房的用電管理上，「提升機房整體設備效能」是有效降低碳排量方案之一。例如，將服務利用「電器化」與「微服務」進行設計，在離峰時間利用流程/供裝自動化工具自動減少「容器化」、「微服務」提供服務數量，即可達到減少用電目的。同樣透過監控環境溫濕度，自動調控冷氣及冰水主機，亦可降低用電量及排碳量。

凌群自2020年以來以自身企業進行模擬，透過機房監控（凌群智慧節能方案及智慧化資訊架構監控平台NETCenter）與自動化工具（凌群OMFLOW人機流程自動化引擎），逐年降低凌群人均碳排，並在2022年與Evercomm合作，導入先進「ESG Map碳盤查平台」，於完成碳盤查任務後，得到人均碳排降低的驗證。

2023年起，凌群再透過Evercomm的Net Zero Simulation(淨零模擬)工具，著手評估各項節能方案的有效性，確實計算投入成本與成果，透過持續計畫模擬、監控與管理，精準降低並控管組織能源使用與溫室氣體排放。

這次「智能減碳策略方案」於智慧城市展「ESG主題」中展出，共展出六大主題，包括：ESG永續發展、AI應用、智慧零售、數位轉型、智能資安、智慧醫療。