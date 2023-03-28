今年清明兒童5天連假4月1日開跑，許多民眾趁連假期間返回高雄掃墓祭祖、踏青遊玩，又適逢天團五月天、天后張惠妹、大港開唱等演唱會活動，為避免人潮過多造成交通壅塞，高雄市交通局據往年經驗，在市內如旗津、壽山動物園、佛光山等熱門景點以及演唱會周邊道路實施交管。交通局提醒，多搭乘公共運輸出遊，並注意交通管制措施。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為前往內門、六龜、旗山、美濃等地替代道路。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為佛光山周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市各觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河、崗山之眼等，交通局表示，將依交通、車流狀況實施交管，呼籲民眾出遊前先上高雄市即時交通資訊網查詢景點交通及停車資訊，避免塞車影響出遊心情。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為西子灣、哈瑪星周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為美濃周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局指出，旗津地區將依車潮狀況實施廟前街行人徒步區、小半島(貝殼館)、半島(風車公園)、全島(過港隧道)四階段管制；往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，每日上午11時至晚間7時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，公務用機車、遊客電動機車、旗津居民機車不在此限。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為旗山周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為旗津周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

而西子灣和哈瑪星地區，全日禁止遊覽車進入僅公車及有通行證大客車通行，遊覽車請於哈瑪星旅運接駁中心停放，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為壽山動物園周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

壽山動物園及衛武營都會公園連假期間均有兒童節系列活動，因停車空間有限，動物園將視停車場滿場狀況，彈性實施興隆路上午8時至下午6時「禁止汽車進入」管制，呼籲遊客可於捷運鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往動物園；前往衛武營都會公園搭乘捷運橘線至衛武營站由6號出口出站。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為駁二周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

另外，清明連假適逢巨蛋「張惠妹演唱會」、世運主場館「五月天演唱會」、駁二「大港開唱」等演唱活動，活動期間周圍道路將配合進行管制措施並加強違規停車拖吊取締。疏運方面，特別協調台鐵加開列車，捷運也將加密班距至3至4分鐘，其中五月天演唱會亦將加開「演唱會場-高鐵左營站／台鐵新左營站」免費接駁專車。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為義大世界周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

交通局呼籲，周邊停車空間有限，相關景點、活動交通管制措施可至交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)或「轉動高雄青春夢」臉書查詢。

維持清明假期掃墓期間墓區周邊交通順暢，高雄市殯葬管理處於各墓區實施交通疏導措施，其中人潮較多燕巢深水山墓區、旗津生命紀念館、內門納骨塔均配合開放免費接駁車，詳細墓區相關資訊請至高雄市殯葬管理處「2023年清明節為民服務專區」(https://orgws.kcg.gov.tw/001/KcgOrgUploadFiles/418/relfile/74679/310601/a5f2fb1a-e330-4957-affe-b86fa826408a.pdf)或「高雄市殯葬管理處」臉書查詢。

清明兒童5天連假，高市府於熱門景點周邊交通實施交通管制。圖為崗山之眼周邊交通管制。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）