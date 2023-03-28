春回大地的4月，兒童五天連假及復活節接連登場，君品酒店雲軒西餐廳不僅推出兒童節專屬優惠，4月1日至4月5日期間，每1位大人攜帶小朋友同行，最高可享2位小朋友免費自助餐早餐禮遇（兒童餐440+10%元，限7~12歲孩童），配合復活節4月8日至4月9早日餐蛋台更升級，新推5道主廚的跨國創意蛋料理，讓顧客暫別蛋荒，趁著週末與親友盡情享受早餐蛋料理的美味。

已成君品特色的藝術導覽也推出復活節限定版，結合尋彩蛋遊戲將於3月31日至4月9日每週五下午4點半至5點半及六、日下午4點至5點進行，邀請賓客聆聽館內藝術品導覽之餘，也尋找隱藏在館內的21顆彩蛋，蒐集最多彩蛋照片並打卡上傳，即可獲得甜點師傅特製『巧克力驚奇蛋』乙個。

為呼應象徵新生的復活節蛋，雲軒西餐廳自助式早餐蛋台不畏蛋荒，由主廚規劃、使用多達5種蛋品，包含皮蛋、鵪鶉、雞蛋、鴨蛋以及魚卵，除供應原有的『經典太陽蛋』及內餡豐富的『歐姆蛋』，更升級新推五款主廚設計的創意蛋料理，包含:『泰式炸皮蛋』、『鵪鶉鐵蛋』、『魚子醬鬆餅』、『皇家海鮮蒸蛋』及『酸豆橄欖陳醋嗆荷包蛋』，滋味橫跨東西，展現蛋料理的多種風貌，讓消費者盡情享用蛋料理的多變滋味。

『泰式炸皮蛋』中使用又酸又甜的泰式醬汁，淋在炸皮蛋上，巧妙地中和皮蛋獨有的香氣，口感軟嫩Q彈；『鵪鶉鐵蛋』保有台灣傳統風味與獨特的扎實口感，讓每一顆鐵蛋香氣都直達蛋黃的核心，將鐵蛋與特製醃小黃瓜串起，並放入舖有肉鬆與美乃滋的杯子中，帶來中西撞擊的味蕾驚喜；『魚子醬鬆餅』則以蓬鬆軟糯的鬆餅，配上鹹香且顆粒飽滿的魚卵與特製酸奶醬，滿口都是奢華；『皇家海鮮蒸蛋』入口即化的軟嫩蒸蛋，搭配海鮮所蒸出的清甜湯汁，最後放上一顆肥美多汁的蛤蜊點綴，口感滑嫩細緻；『酸豆橄欖陳醋嗆荷包蛋』則取普羅旺斯常見的酸豆、橄欖，加入香味濃郁，口感醇厚的義大利葡萄醋，替荷包蛋增添帶來鹹香酸甜的時髦調味。

君品酒店的復活節藝術導覽，除了帶領旅客認識館內藝術品，更將介紹館內翰林軒收藏的「俄羅斯彩蛋」，讓旅客認識來自俄羅斯的工藝品與歐洲的復活節彩蛋文化典故，同時設計趣味的尋蛋活動，請旅客透過拍照來蒐集館內各處擺放的彩蛋，蒐集最多彩蛋照片，且上傳至個人社群，並標註打卡君品酒店，即可免費獲得西點房『特製巧克力驚奇蛋』乙個，若在聽完專業藝術導覽後仍想回味的旅客也可以上apple podcast跟google podcast搜尋「君品藝術導覽」進行線上收聽。