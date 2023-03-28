24節氣中的「春分」（21日）剛過不久，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、巨蟹座、射手座在春分後的30天運勢將超級旺，其中牡羊座近期在職場不僅會被委以重任，更能在愛情中收穫滿滿；巨蟹座有升職加薪機會，但愛情得慢慢來不可過急；射手座只要勇於表達意見，就可獲得主管的賞識。

▍牡羊座

群星在3月陸續進入牡羊座的命宮，為他們帶來各種可能性。在春分後接下來的30天是牡羊座提升自我的時刻，魅力將達到頂峰。不僅能得到他人認可，職場被賦予重任，更能在愛情世界大有收穫。另外可趁此時用心經營生活，想做什麼就去做，一切將會進展順利。

▍巨蟹座

巨蟹座在春分後接下來的30天將充滿活力，水星會帶來更清晰的頭腦和思維，能在工作中拚出一番好成績，且還會獲得升職加薪的機會，可好好把握。單身的巨蟹座會遇到一些興趣相符的人，但發展感情得慢慢來，不能急於求結果，只要肯花時間和心思慢慢培養，將能迎接美好未來。

▍射手座

射手座在春分後會充滿積極活力，周圍人也會被他們樂觀所感染，在工作方面，語言表達和創新思維上有好表現，只要勇於表達自己的意見，將可得到主管的認可和賞識，有機會接觸到新的專案。