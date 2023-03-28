馬英九赴陸最新談話曝光 「這段」PTT鄉民看完超震撼：這局得分了！ @ChinaTimes ​

前總統馬英九今（28）日上午參訪中山陵、孫中山先生紀念館，且在媒體採訪前，他先唸出一篇文稿，文稿內容提到「民國」、「112年」、「前總統」等用詞，引發關注。有PTT網友看完後就直言，「小的在此先向馬英九前總統道歉，我錯怪您了」，引發大批網友表示認同，更有網友直言：馬英九這局得分了。

馬英九致詞第一段就提到，「民國112年3月28日馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞全文，各位同仁、各位同學：國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。」

一位網友看完馬英九的致詞，對於馬的說法直言「馬英九先生就是自己念了這段，所以說是自稱前總統，我覺得是給過的，小的在此先向馬英九前總統道歉，我錯怪您了！就這一點我認為馬前總統就是加分了，也大大打臉一堆綠媒。」

不少網友對此也回應，十分敬佩馬英九，並留言「這局得分，給推」、「真的跟馬英九致敬」、「讚你，真的真男人」、「馬英九難得有guts了一回，讚」、「這稿的確滿令人敬佩的」、「淚推」、「好壞真的是比較出來的」、「堂堂正正的中國人」、「真的超猛，大超人馬總統」、「太有種了，給推」、「太神啦，馬宗痛」、「馬英九，我的超人」。

馬英九第一句話就提民國、前總統 參訪中山陵後談話全文曝光

PTT大量鄉民表示，馬英九這次的談話非常有GUTS。（圖翻攝自PTT）

另外也有人怒批民進黨，狠酸「反觀蔡英文」、「蔡英文退休後敢去中國這樣說嗎」、「綠營怎麼接招」、「兩岸中國人一起為了和平統一為目標努力」、「蔡英文只躲在府內，拿前人的政績說嘴，並大灑幣」。