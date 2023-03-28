文化部將自6月6日起發放1200元的「文化成年禮金」給年滿18至21歲民眾，可在藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版、文創工藝等4大類型合作店家使用，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖直言，對此樂觀其成，質疑蔡政府在大選前的「青年節」實施，是仿效義大利的18 app賄賂青年的「選舉小費」。

陳學聖表示，我國早就有鼓勵青少年參與藝文的措施，像兩廳院及各公立博物館等，學生憑證購票，都享有優惠價。或許是因為實施多年，大家習以為常，比較不會注意到，這也是青年的一項「文化福利」，應該趁年輕好好把握機會，多多接受藝文薰陶。

陳學聖指出，文化成年禮金仿效義大利的18 app，是2016年專為18歲以上、19歲以下的青年開發的電子消費券，每人高達500歐元，可以免費欣賞電影、音樂會、戲劇及舞蹈表演，參觀博物館、自然公園、古蹟及遺址，參與藝文活動及購買圖書。

陳學聖提及，18 app推出後，雖然刺激了都會區青年的文化消費，但該國卻有將近九成的鄉鎮無相對應的實體商店，而且此政策趕在義大利憲政改革公投前倉促推出，被普遍認為是賄賂青年的「選舉小費」。

陳學聖認為，我國文化部在2017年就做過關於18 app的研究，如果政府覺得這項政策很好，早就可以推動了，卻拖到大選前的青年節才實施，難免令人產生政治聯想：該不會連發放的時間點，也要向義大利「學好學滿」吧？

陳學聖強調，根據審計部資料，2020年藝FUN券的使用在書店及出版產業最多，占總額大約六成左右，偏偏這兩項產業是受疫情衝擊最輕的；受創最重的電影占了約25％，但同樣嚴重的表演藝術產業及博物館，卻只占7.4％及3％。陳學聖提醒，文化成年禮金是否能對症下藥，值得關注，所以應該詳細評估使用成效，做為藝文券常態化的參考。