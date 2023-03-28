「鐵肺歌后」戴愛玲今(3／28)宣布 7／15 在台北流行音樂中心舉辦演唱會，這是她繼去年「公主樂未眠」系列巡演後，再次展開演出計畫，對於將在北流開唱，戴愛玲坦言其實很緊張，除了規模更勝以往，節目與歌單的安排亦讓她忍不住開始焦慮。戴愛玲笑說：「歌太多了啦，真的很難取捨！」

戴愛玲去年推出新專輯《不想聽見的歌》，突破過往的唱腔與曲風狂獲各界好評，今年她再一次挑戰自我，將於 7／15 開唱，她分享道：「從去年『公主樂未眠』巡迴後就不斷收到樂迷熱情的回饋，很多歌迷紛紛向我許願希望能看到我更完整、規模更大的演出；經過團隊的協調與討論，這個願望就要成真了！」而此次規模更勝以往，戴愛玲拉票：「聽經紀人說下半年演唱會很多，大家記得要把這一天留給我！」

儘管事業順利，但戴愛玲其實正面臨家人催婚壓力，她坦言壓力大到瞞著公司和家人跑去算命，「沒想到老師說我這兩年還沒有感情的跡象，但是事業運滿好的，這兩年會到處東奔西跑。」她接著笑說：「看來我可以用這場演唱會說服家人了。」表示要靠工作上的成績分散家人的注意力，2023 年對她來說就像是衝刺期。

此外，她近來入圍 2023 Hito 最受歡迎女歌手，讓她開心表示當下心情激動到身體顫抖、眼淚直流，也十分感謝一路以來支持著她的歌迷及工作人員，感動自己的努力被聽見、看見。