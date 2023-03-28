東聯今年特化、氣體營收比重可望提升至七成，加上處分高雄小港區土地，預期獲利7.2億元，有助毛利率、業外收益提振進補。

上緯受制大陸市場需求受疫情與封控壓抑，去年營收97.71億元、年減9％，惟主要原料環氧樹脂價格走跌，帶動毛利率改善提振，去年第四季已回升至20％水準，支撐全年營業利益年增217％，加上認列海能風場股權依建置進度所帶來的里程金，EPS9.48元。

上緯投控表示，出清7.5％海洋風電風場股權後，營運重心回到材料本業，近期可回收熱固性樹脂產品順利於大陸投入風機大葉型葉片試制工作，未來可回收新材料於風電葉片、印刷電路板、運動休閒及汽車產業有望陸續開出應用，活絡營運推進力道。

東聯去年第四季受特化、氣體帶動，繳出獲利成績，支撐全年營運順利轉盈，營收220.81億元、年減20％，EPS 0.04元。伴隨下游寶特瓶進入飲料需求旺季，近期EG需求略有好轉，但因供過於求壓力仍大，營運虧損壓力未除。

不過，東聯特化業務中包括EO下游衍生化學品、EOD下游衍生化學品已在去年底與今年初陸續投產，氣體事業之電子級CO2也向半導體客戶、電子業客戶進行認證，今年有望開始貢獻營收。

東聯特用化學品包含UV固化、皮革處理、水處理與電子材料、混凝土外加劑、金屬清洗劑，及可應用於鋰電池電解的碳酸乙烯酯等應用；氣體涵蓋氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳，氣體年產65萬噸，液態氣體年產17萬噸。