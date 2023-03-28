宜蘭縣政府針對縣內閒置老屋及地方創生需求，挹注1650萬元經費投入「壯圍老屋新生命」計畫，讓美髮廳、雜貨店翻轉為商行與甜點店，媒合年輕人創業，促進地方經濟發展；該計畫榮獲第10屆「台灣景觀大獎」，表揚國內傑出景觀作品對提升台灣優質景觀環境的貢獻，透過更好的方法保存珍貴的在地記憶。

今於縣務會議上由宜蘭縣政府建設處長潘亮宇（左）獻獎給縣長林姿妙（右）。（吳佩蓉攝）

縣府依循國發會指導，以日本的地方創生觀念來推動地方發展，結合地方特色與創造就業機會，促使青年跟人才返鄉；遂從2019年起盤點具有文化特徵與社區養分的閒置老屋，引入新創人才。推動地方創生會以壯圍為主要發展地點，再持續向外擴張，逐步推廣到各鄉鎮，希望以每年3棟的進度推行改造計畫。

此次壯圍計畫「蘭陽老屋新生命–鄉村地區的創生實踐」，獲得「第10屆台灣景觀大獎」的社區營造、創生發展類的優質獎殊榮，重點在於同時表現環境營造之有形成果及社區與創生發展的非物質目標訴求，彰顯2者間的成效。

前身為美髮廳的木予田商行。（宜蘭縣政府建設處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

古亭社區位於壯圍鄉的中心點，面積3.6平方公里，社區人口約有1791人，為鄉村型社區，計畫裡的何氏家族2棟老屋，前身為附近唯一的雜貨店及美髮店，是社區居民重要的交流中心與童年回憶。其社區包含社區照護關懷據點、長青食堂、樂齡學習中心等發展活耀，距離獲獎的2棟老屋非常近，為重要位置。

此項計畫與社區、學校連結，帶動原本沉靜閒置沒落的穀倉周邊空間，進而吸引食堂、書店興咖啡店等青創商店立足古亭，吸引許多遊客朝聖，造成地方行銷效果與迴響。縣府表示，與規畫團隊及進駐者、屋主的共同努力，擴展計畫的效益，除回饋在地、推廣理念，更鼓勵年輕人返鄉、翻轉、活化地方。