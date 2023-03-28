百萬YouTuber阿滴以英文教學起家，目前累積273萬訂閱者，身受粉絲喜愛。年初，他宣布購置新屋，並邀請Joeman開箱30坪新家，裝潢曝光後，網友留言狂讚：「美到像樣品屋」，不過他卻拍影片自曝實際入住的小問題，引起網友熱議。

阿滴位於台北市的新家約32坪，總價2144元。Joeman拜訪時，阿滴透露懊惱玄關做太大，他的朋友甚至説已經和房間一樣大，Joeman笑這是豪宅級玄關，通常80到100坪才會做到這樣大，這成為他日後有點小懊悔的設計。

除此之外，阿滴還分享了新家的天花板隔音沒做好，因為要做吊隱式的冷氣有出風口與入風口，需要有空間，因此廚房那邊的天花板無法做隔音，會聽到些許的流水聲。阿滴也透露自己的裝潢做太滿，其中包括書房他訂做的系統書櫃因為無法移動，占掉一部分空間，讓他思考書房很難有其他用途。

在格局方面，阿滴表示自己不太滿意廁所的配置，原本有兩間衛浴，他希望客人來到家裡時，能夠盡情泡澡放鬆，因此把主臥室的衛浴中的浴缸拉到外面的衛浴，豈料，來訪的客人都不好意思使用。但最讓阿滴最滿意、也最後悔的設計就是改動整體格局，他一方面非常喜歡新的格局，但又心痛當時勞心勞力改造格局的成本，坦言當初確實把改格局這件事想得太輕鬆。

阿滴分享第一次裝潢新家有點後悔的設計。(圖/阿滴英文 YT)

影片一出，立刻得到網友的熱烈回應，「都爸講的真好！人生有些「不對稱」才是真正的平衡」、「阿滴真的提到一個超級大重點，人力成本變高，處理裝修廢棄物也要多出一筆預算，裝潢不要太滿的概念很棒」、「整個格局改動超棒，一點也不浪費空間，要找一間沒有走廊的家真的超級難，這些錢值得花」、「設計師真的厲害，格局處理得很舒服」、「阿滴真的是個很樂於分享的人，很多點也都講得超級實在」、「裝潢滿意不滿意都是相對的、放下心享受生活」