蛋荒問題未解，最近長輩群組卻流傳「雞蛋不可以跟鹽巴放在一起料理，鹽巴會跟雞蛋的乳酸菌結合，產生有毒的氯。」對此，營養師陳宗裕說，這種消息在好幾年前就已經傳開也闢謠過，但仍層出不窮；他表示，新鮮雞蛋本身無菌，只有蛋殼不乾淨，被汙染的沙門氏菌、致病性大腸桿菌要擔心。

陳宗裕指出，鹽本身是氯化鈉（NaCl），結構非常穩定，不會因為一般烹調就把氯分子分解出來，煮蛋產生的淡綠色是硫化物，叫做「硫化亞鐵」，是蛋的礦物質鐵與硫胺基酸在烹調下結合而成的，「是很正常的現象，沒毒，可以吃。」蛋液料理加鹽，烹調下可以讓蛋液快速凝固，縮短烹調時間，也較美味。

陳宗裕表示，雞蛋很營養，也是蛋白質良好來源，健康成年人一天吃幾顆都不是問題；若罹患慢性病則斟酌使用，基本上一天一顆即可。

其實農委會曾在2015年發布新聞稿，澄清「煮蛋不可加鹽」是錯誤的觀念。農委會說明，鹽就是氯化鈉，其分子結構十分安定，加入蛋汁中打勻會產生溶解反應，一般烹煮不會將其分解成分子態的氯氣。新鮮的蛋液無乳酸菌存在，更不會因加入鹽而與乳酸菌結合產生氯氣，民眾可安心食用。