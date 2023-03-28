林佩瑤曾擔任13年空服員，期間為追夢參加《超級星光大道》第二季走紅，憑著艷麗長相和好身材被封「最美空姐」，但她謙虛地表示：「我不是最美空姐，我是最快樂空姐。」人紅是非多，林佩瑤最近被網友批評「妝只有恐怖2字能形容」；對此，本人親自回擊酸民。

林佩瑤最近帶著爸媽到泰國旅遊，今（28日）她在社群平台PO一段短片，自嘲：「不孝女化妝化了兩小時，一回頭發現爸媽已昏倒。」原來愛美的林佩瑤為了能每天漂亮的出門，花了2個小時化妝，讓父母等到睡著，躺在沙發上一動也不動，許多網友都被這幕逗樂，紛紛留言：「哈哈哈，太有趣了」、「這個我笑瘋欸！」、「音樂太符合了」、「你爸媽很可愛耶，也很有強大包容心」。

不過，一名網友對於林佩瑤的妝容很有意見，留言開酸：「你的妝真的真的只有恐怖2字能形容，拜託不要再自我感覺良好的覺得好看，真的很不好看。」面對批評，林佩瑤標記該名網友，直言：「我自己喜歡就好，你不喜歡可以不要追蹤我呀！」接著，林佩瑤截下對話並PO到IG限時動態，寫道：「愛看愛追蹤又愛嫌，拜託退追我求求你了。」

事實上，這不是林佩瑤首次被批評，喜愛鮮豔妝容的她，先前被網友問為何老愛化濃妝，認為淡妝較有質感；當時林佩瑤回應：「因為我需要工作、需要拍照，而且我也很喜歡完妝後的自己。」並提到過去擔任空服員期間，化妝是對自己的要求，也是對客人的基本尊重，即使離職了，還是對妝容有很高的標準，且樂在其中。