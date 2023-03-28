逃脫多日的狒狒昨(27)日命喪獵人槍下，今(28)日桃園市府人員將狒狒裝箱、移靈、蓋布，農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬，運送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。對此，國民黨桃園市議員詹江村痛斥，生前不尊重，死後鞠什麼躬，並建議桃園市長張善政幕僚做事不要作秀。

桃園市農業局及動保處人員今將狒狒裝進白色塑膠箱，運送至台北市立動物園。相關人員先替狒狒所待的塑膠箱進行消毒，市府人員再替箱子蓋布、獻花並鞠躬致敬，將狒狒送往台北市立動物園做檢查、驗DNA後，將送往家畜試驗衛生試驗所解剖。

對此，詹江村認為，農業局整個過程都在搏版面，並痛斥這麼愛作秀不會出來選議員？詹江村說農業局一點動保概念都沒有，且生前不尊重死後鞠什麼躬，並直言即便民進黨不罵，他也會罵。詹江村也建議張善政幕僚做事不要作秀。

針對這起事件，張善政今日也發文表示，有些市府同仁在事件過程中沒有以審慎、專業的態度面對，也沒展現出農政機關所應具備的素養與價值，「這一點市政府責無旁貸，必須反省與檢討」。張善政強調，他會與市府同仁們一起面對外界的批評與指教，也會依法懲處，確保未來類似的事件不再發生。