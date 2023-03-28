基隆市長謝國樑28日上午，帶著副市長邱佩琳、祕書長方定安及交通處、都發處、地政處、財政處等局處首長，赴交通部鐵道局參加「基隆捷運規劃進度及後續推動事宜會議」。鐵道局承諾，將在4月底、5月初舉行基隆捷運公聽會，收集地方民意代表及民眾意見。

交通部鐵道局28日上午邀基隆市政府參加「基隆捷運規劃進度及後續推動事宜會議」，原本鐵道局預計由主任祕書李綱主持，改由鐵道局局長伍勝園主持。謝國樑在會中向鐵道局表達了對於基隆市相關經費分擔及後續的營運事宜的看法，也建請鐵道局重視與三市共同溝通協調。

謝國樑也強調，地方民意代表多次反應要求基隆捷運相關資訊應公開透明。他希望鐵道局儘速召開地方公聽會，收集地方民意代表及民眾意見，互相溝通協調，加速基隆捷運計畫推動。鐵道局也在會中允諾，將於4月底至5月初分別在台北市、新北市及基隆市辦理公聽會。

關於近日交通部所提土地開發效益42.35億元部分，謝國樑在會中指出，交通部所說的土地開發效益可分為兩部分，包括捷運開發區21.10億元及潛力開發區21.25億元。他認為，潛力開發區是市府在捷運車站周邊劃設特定專用區，但因為有土地取得較為困難的問題，因此列為潛力開發區。謝國樑說，這部分因為有開發不確定性因素，不是已確定可實現利益，不應納入土地開發效益評估。

謝國樑說，捷運開發區大多是捷運車站完工通車階段進行招商，由開發商進場投資開發。他認為相關開發利益的實現，多在捷運建設工程後期；若為配合市地重劃方式取得捷運開發區土地，依經驗，市府要有開發收益，可能會長達5年到10年，無法紓解市府短期需共同負擔捷運經費的財政壓力。

不過，交通部鐵道局會中仍要求基隆市負擔54億，含用地費18億元，且尚不包括近年土地費用增值及後續興建時營建物價上漲。謝國樑期望鐵道局能夠代為向行政院及交通部反映，考量基隆市政府的財政困境，延長基捷經費負擔的期程。

謝國樑也指示市府各局處，全力配合鐵道局後續辦理公聽會，以及環評審查事宜。希望能夠順利在年底前，將基隆捷運的綜合規劃評估，送交行政院核定。